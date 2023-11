Co jakiś czas ulice, modowe blogi czy Instagram podbijają kultowe it bags, które trzeba mieć, jeśli chce się być prawdziwą fashionistką. It bag to potoczne określenie, którego używa się na określenie bestsellerowych torebek światowych domów mody, ale nie tylko.

Reklama

Kiedyś hitem były słynne torebki Michaela Korsa. Pamiętacie, że miały je niemal wszystkie kobiety? Od lat podobnie sprawa wygląda modelami z jeszcze wyższych półek, jak Chanel, Hermès czy Fendi. It bag często jest więc nie tylko chwilową modą, ale także inwestycją, bo dotyczy modeli ponadczasowych, które zawsze będą w trendzie. Teraz wiele wskazuje na to, że nową it bag staje się model torebki Diora - Oblique Saddle Bag. Gwiazdy coraz częściej sięgają po tę torebkę, a wysoka cena (ok. 10 tysiące złotych) ich nie odstrasza. Przekonajcie się, jak i z czym noszą torebkę Diora, przeglądając naszą galerię zdjęć.

Reklama

Zobacz także: Lewandowska i Wieniawa postawiły na taką samą torebkę Diora. Która ze stylizacji podoba wam się bardziej?