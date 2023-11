3 z 5

Tak właśnie było dzisiaj. Natalia wyglądała zjawiskowo – co miała na sobie? Zacznijmy od góry. Nie myślcie sobie, że biały t-shirt modelki to zwykła koszulka. To projekt supergorącej, kultowej marki Off White, dla której projektuje DJ i artysta Virgil Abloh i choć wygląda jak zwykły t-shirt, to za tę bluzkę musicie zapłacić 1000 zł. Na swoją białą koszulkę Natalia zarzuciła postrzępioną i postarzaną kurtkę polskiej marki By Namesakke. Choć kurtka Natalii nie jest obecnie dostępna w sklepie on-line polsiej marki, podobna bomberka z denimu kosztuje tam 629 zł.