Miesiąc temu Natalia Siwiec urodziła swoje pierwsze dziecko - uroczą córeczkę Mię. Ostatnie tygodnie gwiazda poświęciła opiece nad córką, czasem tylko dzieliła się z fanami pierwszymi zdjęciami z Mią. Teraz jednak Natalia będzie już powoli wracać do pracy. W ten weekend modelka pojawiła się na targach kosmetycznych w Warszawie, gdzie promowała swoją kolekcję lakierów do paznokci, pozowała do zdjęć z fanami i rozdawała autografy. Na targach nie pojawiła się z córką Mią, która zapewne została w domu z tatą, Mariuszem Raduszewskim. Jak wyglądała Natalia Siwiec? Gwiazda postawiła na sukienkę, którą pokochały gwiazdy! Zobaczcie zdjęcia!

