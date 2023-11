1 z 5

Czy przyszło by wam do głowy żeby wziąć płaszcz, narzucić go na jedno ramię, udrapować na drugim, rozciąć go wzdłuż szwu i połączyć ze zwiewną suknią maksi typu slip dress? Cóż, jeśli brzmi to dla was zbyt nieprawdopodobnie, musicie rzucić okiem na wczorajszą stylizację Natalii Siwiec z pokazu Bizuu.

Świeżo upieczona mama – podobnie jak na przykład Paulina Sykut – pojawiła się na imprezie w komplecie, który Bizuu pokazało chwilę później. Ale nie myślcie sobie, że Natalia tak po prostu założyła look z pokazu. Zamiast tego postawiła na małe modowe DIY – i połączyła ze sobą dwie płaszcz prosto z wybiegu z sukienką stworzoną specjalnie dla niej. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć.

