Paulina Sykut, Paulina Krupińska, Macademian Girl, Agnieszka Woźniak Starak z mężem, Julia Wieniawa, Marcelina Zawadzka, Natalia Siwiec, Agnieszka Sienkiewicz, Dorota Gardias, Edyta Herbuś, Ola Ciupa, Magda Steczkowska, Olga Kalicka, Jessica Ziółek, Odeta Moro, Olga Kalicka, Anna Starmach, Lara Gessler, Anna Skura, Monika Olejnik, Agnieszka Hyży, Izabela Janachowska i wiele wiele innych gwiazd pojawiło się na prezentacji najnowszej kolekcji marki bizuu!

Tylu tak dobrze ubranych gwiazd w jednym miejscu nie widzieliśmy dawno! ;) Kto wypadł najlepiej? To ocenicie w naszej sondzie - my zaś wyróżniamy Paulinę Sykut i Agnieszkę Sienkiewicz - ich stylizacje przypadły nam do gustu najbardziej :) Zobaczcie masę zdjęć z pokazu bizuu!

