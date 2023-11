W Los Angeles odbyła się po raz 26. Gala SAG Awards 2020. Na czerwonym dywanie pojawiło się mnóstwo gwiazd w niesamowitych kreacjach z największych domów mody. Zobaczcie, w jakich sukniach błyszczały takie gwiazdy jak: Jennifer Lopez, Nicole Kidman czy Jennifer Aniston!

Najpiękniejsze suknie gwiazd na gali SAG 2020!

Gala SAG to Prestiżowe nagrody Gildii Aktorów Ekranowych przyznawane po raz 26. najlepszym twórcom. W gronie laureatów znalazły się takie gwiazdy jak Renee Zellweger (za rolę "Judy"), Brad Pitt (najlepsza rola drugoplanowa „Pewnego razu w Hollywood”) czy Joaquin Phoenix („Joker”). Gala SAG to jednak również dobra okazja do jak najlepszego zaprezentowania się gwiazd w kreacjach z najnowszych kolekcji. Na jakie suknie postawiły największe gwiazdy ekranu? Zobaczcie sami!

Na czerwonym dywanie dominowała klasyka i minimalizm oraz hollywoodzki glamour. Największą uwagę fotoreporterów przyciągnęły oczywiście: Jennifer Aniston, Scarlett Johanson, Charlize Theron, Catherine Zeta-Jones i Jennifer Lopez.

Poniżej w galerii przegląd najlepszych kreacji gali SAG Awards 2020!