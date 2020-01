Czułości Jennifer Aniston i Brada Pitta na gali! Wrócili do siebie?! Zobacz zdjęcia

Brad Pitt i Jennifer Aniston zostali uhonorowani za swoje role podczas SAG Awards. Oboje z zapartym tchem oglądali swoje przemówienia podczas odbierania nagród, a po oficjalnej części nie szczędzili sobie czułości. Widząc te zdjęcia już nikt nie może mieć wątpliwości, że para jest razem i okazuje sobie ogromne wsparcie! Tylko spójrzcie na te zdjęcia, wyglądają na bardzo zakochanych…

Czułe gesty Brada Pitta i Jennifer Aniston!

Jennifer i Brad zostali sfotografowani po gali, kiedy czule ze sobą rozmawiali i obejmowali się, a kiedy aktorka odchodziła gwiazdor złapał ją za nadgarstek, chcąc zatrzymać. Wcześniej, kiedy Brad Pitt przemawiał na scenie, Jennifer odwróciła się w jego stronę i oglądała wystąpienie, śmiejąc się z żartów byłego męża.

Z kolei kiedy Jennifer odebrała swoją pierwszą od ponad 20 lat nagrodę SAG, Brad oglądał jej wystąpienie zza kulis i podsumował je słowami: Oh, wow! O ich relacji media piszą od dawna, ale do tej pory żadne z nich nie odważyło się na tak oczywiste gesty. Widać, że już są gotowi na to, aby świat usłyszał, że są szczęśliwą parą.

Po burzliwej relacji przyszedł czas na dojrzały związek

Jennifer Aniston i Brad Pitt zaczęli się spotykać w 1998 roku. Ich małżeństwo trwało 5 lat, ale po tym, jak na planie filmu „Pan i Pani Smith” spotkał Angelinę Jolie, jego małżeństwo z gwiazdą „Przyjaciół” się rozpadło. Potem, kiedy Jolie i Pitt rozstali się, aktor ponownie zbliżył się do byłej żony. Obecnie para jest razem i pojawiają się nawet plotki, że wzięli sekretny ślub w Meksyku. Wygląda na to, że teraz oboje znaleźli szczęście!

East News

Krótko po rozwodzie z Angeliną Jolie Brad miał znaleźć wsparcie u byłej żony.

East News

Teraz para nie ukrywa się już ze swoimi uczuciami!