Za oknem rozkręca się zima - nie masz w swojej szafie ciepłej kurtki lub płaszcza? To idealny moment na zakupy!

Ciepła długa puchówka, idealny płaszcz a może futerko za mniej niż 200 zł? Na wyprzedażach w sieciówkach znajdziesz teraz najmodniejsze okrycia nawet za połowę ceny! Jest jeszcze duży wybór i bardzo okazyjne ceny.

Znaleźliśmy dla was najefektowniejsze i najcieplejsze okrycia na zimę.

Jakie kurtki i płaszcze warto upolować na wyprzedaży?

Furorę w tym roku robią puchówki w stylu Marceliny Zawadzkiej - krótkie, w ostrym kolorze, obszyte sportowymi taśmami (podobną znajdziesz u nas w galerii na szóstym slajdzie). Jeśli jesteś prawdziwym zmarzluchem, z pewnością przyda ci się długi puchowy płaszcz, najlepiej w rozgrzewającym żółtym kolorze!

Ciepły płaszcz z baranka to hit tego sezonu. Znajdziesz go w Stradivariusie za jedyne 179 zł. Jeśli jesteś fanką militarnego stylu, koniecznie biegnij do Reserved, gdzie upolujesz ocieplane parki w kolorze khaki. O płaszczu w kratę nie trzeba przypominać - był królem minionego roku, ale jest tak ponadczasowy, że możesz go założyć jeszcze w następnym sezonie - my znaleźliśmy go w H&M.

A może wybierasz się na karnawałową imprezę? Idealne będzie ciepłe futerko!

Zobaczcie przegląd najmodniejszych kurtek i płaszczy! Ceny zaczynają się już od 109 zł!

