Czas najwyższy rozejrzeć się za ciepłym i zimowym okryciem! Jeśli jednak odwlekałaś ten moment do tej pory, bo nie mogłaś się zdecydować, czy postawić w tym roku na modny płaszcz w kratę czy futerko w panterkę, mamy dla ciebie idealne rozwiązanie - kurtkę pilotkę, która jest teraz hitem!

Julia Wieniawa stawia na kurtkę pilotkę

Julia Wieniawa wybrała swój model pilotki z czarnej skóry i z białym kożuszkiem. W wielu sieciówkach znajdziecie podobne kurtki. Nie brakuje także modeli z czarnym kożuchem lub brązowym. Pilotki to idealne kurtki na co dzień do pracy, szkoły, na spotkania. Mają zdecydowanie casualowy charakter, choć będą równie dobrze wyglądać w połączeniu z np. ołówkową spódnicą.

Zobaczcie galerię zdjęć i przekonajcie się, gdzie kupicie kurtki pilotki w stylu Julii Wieniawy!

