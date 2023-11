Marcelina Zawadzka została pierwszą ambasadorką zegarków marki Lacoste! Jest to ogromny sukces Polki, na który ciężko pracowała. Co wyróżnia Marcelinę? Na pewno nietuzinkowa, słowiańska uroda, emanująca od niej kobiecość i niesamowity talent. Nie dziwi zatem fakt, że to właśnie ją zaprosiła do współpracy marka Lacoste, jako pierwszą ambasadorkę zegarków w 85-letniej historii marki! Osobowość modelki idealnie wpisuje się w klimat marki Lacoste, który łączy w sobie sport i elegancję. Z jednej strony jest piękną kobietą z osiągnięciami na wybiegach mody, a z drugiej interesuje się motocyklami, uwielbia kitesurfing, wspina się po górach i jak sama przyznaje marzy o tym, by kiedyś zrobić prawo jazdy na tira i zwiedzić nim całą Europę i USA. Gwiazda łączy dwa pozornie różne światy, tak samo jak marka Lacoste! Marcelina w ramach współpracy z marką będzie promować dwie kolekcje zegarków – KEA i LEXI.

Kolekcja Lacoste KEA

W ramach kolekcji Lacoste KEA dostępnych jest łącznie 7 modeli. Całą kolekcję łączą zastosowane detale na tarczy na której umieszczono zmysłowe, delikatne kryształki Swarovskiego. Zegarki w tej kolekcji są w przepięknych kolorach, takich jak pastelowy błękit, cukierkowy róż, śnieżną biel oraz eleganckiej czerni. Znajdziemy również klasyczne zegarki na stalowej bransolecie w kolorze złota i srebra. Każdy z nich będzie pasował zarówno do codziennych, jak i wieczorowych stylizacji.

Ceny zegarków: 829 - 1098 zł

Kolekcja Lacoste Lexi

Najnowsza kolekcja Lacoste Lexi to 4 damskie propozycje. Inspiracją do stworzenia tarcz zegarków z tej linii były plisowane spódniczki, w których kobiety rozgrywały tenisowe mecze. Różowy i granatowy zegarek jest na skórzanym pasku, a dwa pozostałe modele są na bransolecie w kolorze srebrna i żółtego złota. Koperty o średnicy 38 mm i grubości 8 mm wykonano ze stali nierdzewnej. Prawda, że są piękne?

Ceny zegarków: 639 zł – 850 zł.

Najlepszy prezent na Święta? Zegarek!

Jeśli szukacie prezentów na Święta dla bliskiej Wam kobiety, dobrym pomysłem będzie podarowanie jej wyjątkowego zegarka! Dlaczego? Ponieważ jest to zawsze elegancki, ponadczasowy dodatek, który sprawi, że zawsze gdy będzie sprawdzać czas, pomyśli o tobie. Na świąteczny podarunek szczególnie polecamy zegarki od Lacoste - są przepiękne, z klasą i będą stanowić element modnej stylizacji. Każdy zegarek z kolekcji KEA i LEXI będzie strzałem w dziesiątkę i przypadnie do gustu miłośniczkom stylu glamour oraz wyrafinowanej kobiecości! Pamiętajcie, że w ofertę marki Lacoste wchodzą jeszcze inne kolekcje, oprócz wcześniej dwóch wspomnianych. Znajdziecie w nich wiele fantastycznych modeli zegarków, które będą idealnie pasować do kochanej przez was osoby oraz sprawią jej mnóstwo radości!

