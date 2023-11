1 z 10

Kaszkiet -dodatek numer jeden w tym sezonie! Jest wspaniała alternatywą dla niezbyt twarzowych czapek. Jeśli chcesz wyglądać jak gwiazda koniecznie zainwestuj w stylową czapkę z daszkiem szczególnie, że znajdziesz ją we wszystkich sieciówkach w bardzo niskich cenach.

My przygotowaliśmy przegląd różnych modeli a ceny zaczynają się już od 29 zł

Prawdziwą fanką tego typu okryć jest Julia Wieniawa, która doskonale wie co jest w trendach. Gwiazda wybrała skórzany kaszkiet na czerwony dywan do eleganckiej sukienki. W tej odważnej stylizacji wygląda obłędnie ale ty możesz go nosić na co dzień! Wybór jest przeogromny w sieciówkach czekają na was kaszkiety sztruksowe, tweedowe, z filcu czy skórzane (podobny kupisz w Sinsay za jedyne 29,99 zł zobacz w galerii). Najmodniejsze są te w kratę lub ozdobione guzikami czy łańcuszkami! Nosimy je do rozpuszczonych lub spiętych włosów, zawadiacko przekrzywione na bok! Kaszkiet perfekcyjnie prezentuje się z ciepłym płaszczem i golfem.

Nas najbardziej przekonuje fakt, że kaszkiet dodaje każdej stylizacji charakteru!

A ty skusisz się na tego typu okrycie głowy?

