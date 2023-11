1 z 18

Julia Wieniawa jest jedną z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia, mimo młodego wieku staje się też ikoną stylu. Jej stylizacje są inspiracją dla wielu dziewczyn, które śledzą każdy jej look i poszukują podobnych zestawów w sieciówkach. Ostatnio Julia coraz odważniej dobiera dodatki, a wśród nich na pierwszym planie pojawia się biżuteria. Zobacz, jakie kolczyki pokochała gwiazda! Podpowiadamy, gdzie można kupić podobne już od 14 zł!

Duże, złote kolczyki to hit sezonu!

Złote, masywne kolczyki pokochały gwiazdy. Do fanek tego typu biżuterii należą Paulina Sykut-Jeżyna, Kinga Rusin i oczywiście Julia Wieniawa. Jeszcze kilka lat temu takie ozdoby kojarzyły się głównie z latami 60. i 70. Wydawało się, że tak szybko nie wrócą do łask. Stało się jednak inaczej i w tym sezonie nosimy je zarówno do codziennych, jak i wieczorowych stylizacji.

Do jakich stylizacji pasują duże złote kolczyki?

Duże, złote kolczyki tylko pozornie wydają się być trudne w stylizacji. Okazuje się, że możemy założyć je do większości zestawów. Idealnie komponują się z supermodnymi garniturami w kratę lub jednobarwnymi, kwiecistymi sukienkami i swetrami. Złote kolczyki ożywią nam prosty look z ciepłym swetrem albo nadadzą eleganckiego charakteru, jeśli zestawimy je czarną, dopasowaną bluzką. Oczywiście możemy założyć je też do koszuli, bluzek i eleganckich sukienek. Możliwości jest naprawdę mnóstwo, a to oznacza, że warto mieć złote kolczyki w swojej szkatułce.

Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, jakie kolczyki nosimy w tym sezonie. Ich ceny są bardzo przystępne, zaczynają się od 14 zł!