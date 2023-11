1 z 12

Golfy i ciepłe swetry to w sezonie jesienno-zimowym absolutny must have w szafie każdej kobiety. Sprawdzają się nie tylko dla zmarźluchów, ale również dla kobiet, które starają się być na bieżąco z aktualnymi trendami. Zobaczcie, jak golfy nosi Anna Lewandowska i zainspirujcie się do stworzenia własnych, ciepłych stylizacji!

Ciepły golf czyli stylowy element jesienno-zimowej garderoby!



Ciepłe swetry noszą wszyscy, kochamy je i uwielbiamy, ale golfy do tej pory nie cieszyły się tak dużą popularnością. Wszyscy wiemy, że są ciepłe i warto je nosić, ale jak to zrobić, aby wyglądać modnie i stylowo? Okazuje się, że golf może być ciekawym elementem jesiennej stylizacji, jeśli wybierzemy odpowiedni model i zestawimy go z odpowiednimi dodatkami.



Jaki golf wybrać?

W tym sezonie golfy wróciły do łask, a co za tym idzie w sieciówkach pojawił się ogromny wybór tego rodzaju ubrań. Do wyboru mamy dopasowane golfy z prążkowanej dzianiny. Możemy je zakładać, jeśli mamy nienaganną sylwetkę, ponieważ ten model podkreśla każdą niedoskonałość. Prążkowane golfy świetnie komponują się z plisowanymi lub ołówkowymi spódnicami. Z kolei, jeśli chcemy ukryć dodatkowe kilogramy, warto zdecydować się na zakup golfa w stylu oversize. Połączenie go ze spodniami i botkami na obcasie sprawi, że zyskamy modny casualowy look. Do wyboru mamy też sukienki z golfem. Ten model doskonale się sprawdzi na rodzinne czy wieczorowe wyjścia.

Modny golf w wydaniu Anny Lewandowskiej...

Gwiazdy też pokochały golfy i doceniają ich rolę w sezonie jesienno-zimowym. Na klasyczny golf w kolorze butelkowej zieleni zdecydowała się ostatnio Anna Lewandowska. Zestawiła go z czarnymi spodniami i ciepłą białą czapką. Taki zestaw z pewnością sprawdzi się w zimny jesienny dzień.

Przygotowaliśmy dla Was przegląd golfów w stylu Anny Lewandowskiej już od 59 zł!

