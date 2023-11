Znajomość wiosennych trendów w makijażu i fryzurach, o których mówi teraz cały świat urody, jest ważna, ale… czy wiesz, jakie stylizacje i fryzury będą wiosną przepisem na stylową wpadkę? Ostrzegamy, których fryzur na pewno nie nosić wiosną 2020.

Reklama

Trendy na wiosnę 2020: te fryzury nie będą modne!

Najmodniejsze fryzury wiosny 2020 to temat, który elektryzuje nie tylko fryzjerów! Tak jak najmodniejsze koloryzacje, budzą duże emocje u wielu kobiet. Gwiazdy jednak nie zawsze się przejmują sie trendami… I nie zawsze warto się na nich wzorować. Dlatego przygotowaliśmy zestawienie fryzur, które w 2020 roku odchodzą w przeszłość. Selena Gomez, Margot Robbie czy nawet Jennifer Lopez nie zawsze noszą to, co najbardziej na czasie! Zobacz w naszej galerii, jakie fryzury w nadchodzącym sezonie lepiej sobie odpuścić.