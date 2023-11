1 z 5

Marcelina Zawadzka przeszła spektakularną metamorfozę! Prezenterka telewizyjna odświeżyła kolor i ścięła końcówki włosów. Choć modelka pozostała przy blondzie, to wygląda zupełnie inaczej! Fani przecierają oczy ze zdumienia i porównują ją do znanej piosenkarki. Czy faktycznie jest podobna do diwy? A może to tylko złudzenie? Koniecznie zobaczcie w galerii!

