Na wiosennej ramówce Polsatu Paulina Sykut zaprezentowała naprawdę odważną stylizację - gwiazda wystąpiła w seksownej sukience z dekoltem do... pępka! Kreacja marki Laurelle składała sie z body oraz częściowo przezroczystej, koronkowej spódnicy do ziemi. Na ramiona prezenterka zarzuciła marynarkę w kolorze sukni. Do kreacji Paulina Sykut dobrała zabawną, "kocią" kopertówkę zaprojektowaną przez Karla Lagerfelda.