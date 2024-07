5 z 6

Miranda Kerr

Piękna suknia o fasonie nawiązującym do projektów Christiana Diora z lat 50., granatowo-czarne, wyszywane srebrzystą nicią wzory, a do tego olśniewająca biżuteria... Na konferencji Swarovskiego Miranda Kerr prezentowała się zjawiskowo! Do tego uwielbiane przez gwiazdy Loubutiny oraz mieniąca się biżuteria Swarovski... Jesteśmy zachwyceni!