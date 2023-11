Żar leje się z nieba i twoja fryzura w kilka chwil staje się nieświeża, a włosy oklapłe? Przedstawiamy dwa niezawodne sposoby, by w kilka sekund odzyskała formę.

Sposoby na nieświeżą fryzurę

W upale włosy szybciej się przetłuszczają i poza właściwą pielęgnacją niewiele możesz na to poradzić. Myj więc głowę lekkimi szamponami i nie przesadzaj z obciążaniem włosów produktami do stylizacji. A żeby przywrócić włosom formę w ciągu dnia i fryzurze nadać znów pożądany kształt, potrzebujesz kosmetyku, który usunie z nich nadmiar sebum i odbije je od nasady. Najlepiej miej przy sobie… suchy szampon! Spryskaj nim głowę z polecanej przez producenta odległości, odczekaj chwilę i rozczesz włosy, rozprowadzając kosmetyk na całej długości pasm. Jego drobinki pochłoną nadmiar sebum i fryzura odzyska świeżość i objętość.

A oto suche szampony, które nigdy nas nie zawiodły: suchy szampon Milk Shake, Zone Concept (92 zł) i suchy szampon do włosów przetłuszczających się Radical, Farmona (13 zł).

Nieświeże włosy? Zrób z nich… wet look

Znasz fryzurę typu wet look? Jest teraz szalenie modna! I ona też może uratować cię, kiedy twoje włosy są nieświeże lub lekko oklapłe. Po prostu nie walcz z nim i podkręć ten efekt! Wet look to stylizacja, w której włosy wyglądają na mokre. Dlatego jeśli nie jesteś zadowolona ze stanu swoich włosów, po prostu zwilż je wodą i nałóż na nie olejek lub odżywkę w spray'u - w dużej ilości, by pasma lśniły jak wilgotne. Zaczesz je wszystkie do tyłu, lekko unosząc nad czołem, by dodać im objętości i… ciesz się fryzurą lata 2019!

A oto kosmetyki, które mogą ci się przydać: Olejek do ciała i włosów Lemon & Lime, Vegan Desserts (24,99 zł) i lekki spray ułatwiający rozczesywanie włosów Detangle My Hair Leave-In Spray, Eleven Australia (74 zł).