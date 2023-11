Trendy 2019: najmodniejsze fryzury na święta i sylwestra

2 z 5

Hailey Bieber

Fryzura typu wet look, szalenie modna, ale trudna do noszenia na co dzień, w świąteczne wieczory i karnawałowe noce sprawdzi się doskonale! I jest bardzo łatwa do zrobienia - wystarczy mocno nażelować i zaczesać włosy do tyłu. Prostą fryzurę ozdób, jak Hailey Bieber, wyrazistą, lśniącą spinką.