Wysokie temperatury, palące słońce i suche powietrze. Latem, szczególnie w mieście, wystawiamy naszą skórę na naprawdę ekstremalne warunki. Z drugiej jest to świetny czas na makijażowe eksperymenty z kolorami i blaskiem. Zobacz pięć produktów, których nie może zabraknąć w twojej wakacyjnej kosmetyczce.

Podkład mineralny

Latem chyba żadna z nas nie lubi grubej warstwy podkładu na twarzy. Jednak czasem potrzebujemy wyrównania koloru cery. W takich sytuacjach sprawdzi się fluid mineralny Giordani Gold Long Wear SPF 15, który jest bardzo lekki, ale nie wygląda ciężko na twarzy i utrzymuje się przez długie godziny. Dzięki zawartemu w nim filtrowi, ochroni naszą skórę przed promieniowaniem UV.

Mgiełka utrwalająca

Jeżeli chcemy, aby nasz makijaż przetrwał cały dzień mimo upału, przyda nam się mgiełka utrwalająca. The ONE marki Oriflame sprawia, że nałożone na twarz kosmetyki stapiają się ze sobą i wyglądają bardzo naturalnie, jak druga skóra. Dzięki technologii FreshFix, po użyciu mgiełki, nasz makijaż przetrwa ponad osiem godzin i będzie wyglądać świeżo, nawet mimo potu.

Pomadka

Lato to świetna okazja do zabawy kolorami. Najprostszy sposób na wprowadzenie barw do letniego, miejskiego makijażu to oczywiście szminki! Te z linii The One 5 w 1 Colour Stylist znajdziemy teraz w zupełnie nowych odcieniach - egzotycznych, które będą idealne na dzień oraz ciemniejszych, bardziej tajemniczych, które sprawdzą się wieczorami.

Rozświetlacz

Nie musimy wcale wyjeżdżać z miasta, aby poczuć wakacyjny klimat. Wystarczy odrobina bronzera i rozświetlacza, a od razu poczujemy się jak na urlopie. Rozświetlający puder w perełkach Giordani Gold będzie pięknie wyglądać na kościach policzkowych, ale także na dekolcie czy szczytach ramion. Błyszcząca skóra od razu wygląda zdrowiej i bardziej atrakcyjnie.

Krem uniwersalny

Dużo mówi się o tym, jak negatywny wpływ ma na skórę zimowa pogoda. Latem mówi się głównie o ochronie przed słońcem, ale zapominamy, że słońce i wysokie temperatury mocno wysuszają naszą cerę. Dlatego warto mieć przy sobie uniwersalny krem, który można nałożyć na suche usta, ale także dłonie czy kolana. Kultowy już słoiczek Tender Care dostępny jest teraz w wakacyjnym, wiśniowym zapachu. Zmieści się do każdej torebki.

Szukasz inspiracji na letnie stylizacje, makijaż czy dietę? Marka Oriflame rozpoczęła akcję "Piękna tak, jak chcę". W ramach akcji, w katalogach będą ukazywać się historie różnych kobiet oraz rady ekspertów. Są to między innymi makijażystka Anna Orłowska, kosmetolog Agnieszka Mienik czy fryzjer Tymoteusz Pięta. Oprócz tego, na kanale YouTube marki pojawią się tutoriale i rozwinięcia historii z katalogów.

