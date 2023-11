Reklama

Aż trudno uwierzyć, że astronomiczne lato dopiero się zaczyna. W ciągu paru ostatnich tygodni pogoda była tak słoneczna, a temperatury tak wysokie, że wszyscy poczuliśmy się jak w środku sierpnia.

Ale letnia pielęgnacja rządzi się zupełnie innymi prawami niż jej wiosenny czy zimowy odpowiednik. Sukienki stają się lekkie, spodnie krótkie, a makijaże lżejsze. Ale letni blask nie pojawia się sam! Dlatego wybraliśmy nasze ulubione kosmetyki, które pozwolą wam go uzyskać natychmiast.

Twarz

Lancaster

Dzięki kremowi BB z filtrem przeciwsłonecznym podkreślanie opalenizny jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Jego uniwersalny kolor sprawia, że krem sprawdza się na wszystkich odcieniach skóry, nawet najjaśniejszym. Sprawia, że skóra jest rozświetlona i wygląda zdrowo, jeszcze zanim pojawi się opalenizna.

Krem BB Sun Sensitive BB Cream SPF 50, 139 zł.

Avéne

Ekstremalnie lekka, ochronna mgiełka o konsystencji delikatnego olejku, idealnie się wchłania i nie pozostawia uczucia lepkości. Dzięki uniwersalnej formule nadaje się do ochrony słonecznej twarzy i ciała. Po aplikacji staje się transparentna. A najlepsze? Pachnie jak lato w sprayu!

Ochronna mgełka do twarzy i ciała SPF 30, 69 zł za 150 ml.

Glov

Bez Glova ani rusz! Innowacyjny gadżet, dzięki któremu jednym pociągnięciem dłoni usuniemy najbardziej oporny makijaż tylko przy pomocy wody nie bez powodu bije rekordy popularności. On naprawdę działa. Tego lata polska marka przygotowała podręczny zestaw podróżny, który idealnie się nada na letnie wyjazdy za miasto.

Podręczny zestaw do demakijażu do każdego typu skóry, 59,90 zł. Dostępny na pl.glov.co.

Eveline

Utrwalacz do makijażu to kosmetyk niezbędny na lato, aby cieszyć się pięknym makijażem przez cały dzień. Delikatna, bezalkoholowa mgiełka przedłuża trwałość makijażu nawet do 12h. Wyselekcjonowane składniki i innowacyjna formuła dodatkowo zapewniają skórze odpowiedni poziom nawilżenia i odżywienia.

Spray utrwalający makijaż bez alkoholu Fixer Mist Full HD, 19,99 zł.

Max Factor

Choć rozświetlacz jest czymś, od czego jesteśmy uzależnieni przez cały rok, w intensywnym słońcu lata odczuwamy jeszcze większą potrzebę iluminacji cery. Duet w kompakcie marki Max Factor pokryje w zasadzie każdą potrzebę rozświetlenia w obrębie twarzy. Na paletkę trafił odcień złoty z iskrzącymi drobinkami i brzoskwiniowy z delikatną poświatą.

Paletka rozświetlająca Miracle Glow Duo, 56,99 zł.

Bell

Ten rozświetlacz może i jest odrobinę mniej codzienny niż powyższy produkt. Ale prawdę mówiąc i tak używamy go na kościach policzkowych niemalże codziennie. Daje wyraźny efekt nauralnego rozświetlenia z delikatną, holograficzną poświatą. Nałóżcie go więcej żeby stworzyć modny w tym sezonie makijaż glass skin.

Holograficzny rozświetlacz do twarzy i ciała, 9,99 zł.

Oriflame

Scrub do twarzy z kwasem mlekowym i masłem shea. Łagodnie złuszcza, oczyszczając cerę z martwych komórek naskórka, makijażu, zanieczyszczeń i nadmiaru sebum. Błyskawicznie wygładza i zwiększa promienność cery, z czasem widocznie poprawia wygląd powierzchni skóry.

Wygładzający scrub do twarzy NovAge, 39,90 zł.

Lancaster

Krem o cudownie miękkiej i przyjemnej konsystencji przeznaczony dla skóry wrażliwej, nadaje jej zmysłową, jedwabistą gładkość.

Krem do twarzy Sun Sensitive SPF 50, 139 zł.

Ciało

Frederic Malle

Dominique Ropion stworzył zapach zawierający największą ilość naturalnej indyjskiej tuberozy na rynku perfum i uchwycił esencję jej tajemnicy w zapachu Carnal Flower. Wzbogacona odrobiną gardenii i wyniesiona ponad swój naturalny powab, tuberoza stała się wymarzonym sercem dla letnich zapachów. W związku z tym, już odrobina tego niesamowicie cennego aromatu wystarczy, aby wnieść życie w nasz energetyzujący balsam po opalaniu.

Balsam po opalaniu Carnal Sun, 299 zł za 150 ml. Dostępny w perfumeriach Galilu.

Filorga

To, że mgiełki są super wie chyba każdy. Kto chciałby się męczyć z rozsmarowywaniem kremu, kiedy wystarczy parę psiknięć i można iść na plażę? Ale ten kosmetyk marki Filorga to coś więcej niż wygoda w użyciu, nie tylko zapewniając wysoką ochronę przd promieniowaniem UV + IR, ale także zwalczając oznaki starzenia. Czy wspomnieliśmy, że wzmacnia efekt opalenizny?

Przeciwzmarszczkowa mgiełka przeciwsłoneczna SPF 50, 129 zł za 60 ml. Dostępna w perfumeriach Sephora.

Soraya

Tego lata marka Soraya wypuściła linię produktów o tak apetycznym zapachu, że po paru drinkach z palemką prawdopodobnie będziecie chcieli je zjeść. Oparte na wyciągach z melona, jagody i miodu kosmetyki do pielęgnacji mają nie tylko boski zapach, ale i koją spieczoną słońcem i zmęczoną upałem skórę. Nasz wybór? Odświeżający żel o intensywnym zapachu melona. Ma lekką konsystencję i cudownie odpręża stopy po długim dniu. Sekretna sztuczka – trzymajcie go w lodówce dla maksymalnego efektu chłodzenia.

Odświeżający żel do stóp #foodie z ekstraktem z melona, 8,99 zł za 75 ml.

Eveline

Regenerujący balsam do rąk przywraca komfort szorstkiej, podrażnionej i zniszczonej skórze dłoni, głęboko regeneruje i nawilża. Z kolei zapach soczystej truskawki rozpieszcza zmysły, poprawia nastrój i jest po prostu uroczy.

Regenerujący balsam do rąk Strawberry Skin, 6,99 zł.

Diptyque

Bosko tajemnicza tuberoza odsłania swą narkotyczną siłę uwodzenia na łożu z kwiatów i jagód. Jak pagodę na brzegu Zatoki Tonkińskiej, otacza ją świeża słodycz morskiej bryzy. Pozostawia skórę miękką, świeżą i skąpaną w ukochanym zapachu.

Olejek pod prysznic o zapachu Do Son, 180 zł za 200 ml. Dostępny w perfumeriach Galilu.

Lancaster

Mleczko do ciała, które delikatnie otula i zmiękcza skórę, ale nie zostawia lepkiej warstwy na jej powierzchni. Łatwo zapomnieć, że to produkt chroniący przed słońcem.

Kojące mleczko do ciała Sun Sensitive SPF 50, 129 zł.

Włosy

Franck Provost

Maska, bogata w olej jojoba, trwale naprawia uszkodzenia włosów.Doskonałe połączenie keratyny, która regeneruje i wygładza włókno włosa i kreatyny, która tonizuje, dodaje energii i zwiększa objętość. Doskonała do włosów delikatnych - suchych i zniszczonych - cienkich i łamliwych. Wzmacnia i odnawia włosy dodając im zdrowy połysk. Zapewnia prawdziwy efekt lustrzanego blasku: włosy wyglądają na zadbane i niezwykle lekkie i witalne.

Maska wzmacniająca i odbudowująca Keratine Miracle, 46,99 zł za 250 ml. Dostępna w drogeriach Rossmann.

John Masters

Lecznicze i oczyszczające serum do skóry głowy zmiękcza skórę, odżywia i łagodzi stany zapalne. Przywraca odpowiednie pH. Skutecznie łagodzi wszelkie zmiany na skórze głowy( egzemy, stany łuszczycowe, podrażnienia). Dla osób z problemem napiętej i swędzącej skóry głowy.

Głęboko oczyszczające serum do skóry głowy Scalp, 145 zł za 59 ml. Dostępny w perfumeriach Douglas.

Bumble and bumble

Skóra na głowie również potrzebuje pielęgnacji. Bez względu na to czy jest sucha, tłusta, normalna, czy też zmęczona suchymi szamponami i produktami do stylizacji, ta mroźna pianka natychmiast usuwa sebum i pozostałości dzięki aktywnemu działaniu mikro-bąbelków. Woda micelarna delikatnie i dokładnie oczyszcza skórę głowy, z kolei kwas salicylowy usuwa martwe komórki skóry oraz zanieczyszczenia, które mogą zatykać pory. Odżywcza mieszanka zawiera pantenol, witaminę B5, kofeinę i witaminę E, które odżywiają i zapobiegają przesuszaniu.

Bąbelkowa pianka detoksyfikująca skórę głowy, 129 zł za 150 ml. Dostępna w drogeriach Sephora.

Douglas

Intensywnie regeneruje i odżywia włosy. Specjalna formuła łączy w sobie wyciąg ze słodkich migdałów z masłem shea aby głęboko odżywiać włosy i chronić je przed odwodnieniem. Intensywna maseczka zapobiega rozdwajaniu się końcówek, chroni włókna włosów, przywraca gładkość i ułatwia rozczesywanie.

Maseczka do włosów Protein Repair, 9 zł za 20 ml. Dostępna w drogeriach Douglas.

Klorane

To, że włosy są narażone na szkodliwe działanie promieniowania UV to żadna tajemnica. Ten olejek stanowi tarczę ochronną również przeciwko niszczącemu działaniu soli, piasku i chloru. Lekka, wodoodporna formuła, pozbawiona silikonu i parabenów, nie obciąża włosów, pozostawiając je lekkie i zabezpieczone.

Ochronny olejek do włosów na bazie wosku ylang-ylang, 46 zł za 100 ml.

Batiste

Suchy szampon to idealne rozwiązanie w ciągu lata, szczególnie, że w wysokich temperaturach nasze włosy przetłuszczają się znacznie szybciej. Jak wszystkie suche szampony marki Batiste, egzotyczny Marrakech błyskawicznie odświeża włosy bez użycia wody - wystarczy rozpylić produkt u nasady włosów, wmasować go, aby przyśpieszyć absorpcję sebum i cieszyć się pachnącą i widocznie uniesioną u nasady fryzurą.

Suchy szampon Marrakech, 15,90 zł za 200 ml. Dostępny w perfumeriach Douglas.

John Frieda

Zawiera wyjątkowy kompleks rozjaśniający - owoce cytrusowe i rumianek, który stopniowo rozjaśnia i rozświetla włosy, pozwalając uzyskać naturalnie wyglądający, jaśniejszy kolor blond. Spray pozwala utrzymać w dobrej kondycji zarówno naturalne, jak i farbowane włosy blond, wzmacniając ich kolor i kamuflując odrosty. Spray najlepiej działa wzmocniony ciepłem suszarki.

Spray rozjaśniający włosy Sheer Blonde, 54 zł za 100 ml. Dostępna w drogeriach Sephora.

Nuxe

Nowa, limitowana edycja kultowego olejku odpręża w upalne dni, zapewniając mu uczucie wolności oraz wytchnienia. Choć olejek jest uniwersalny i możecie go stosować zarówno do twarzy jak i do ciała, naszym zdaniem najlepiej sprawdza się wklepany w wysuszone włosy. Pachnie bosko!

Suchy olejek Huile Prodigieuse, 149 zł za 100 ml.

Balmain

Maska intensywnie odżywiająca do suchych i zniszczonych włosów. Odbudowuje zniszczone włosy od wewnątrz, dodaje blasku, wygładza. Zastrzyk energii dla włosów. Nie zawiera siarczanów i parabenów. Bogata w organiczny olejek Arganowy, posiada delikatny, sygnaturowy zapach Balmain.

Rewitalizująca maska do włosów, 185 zł za 200 ml. Dostępna w perfumeriach Douglas.