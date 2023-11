Kosmetyki do włosów z filtrami UV to obowiązkowe elementy wyposażenia letniej kosmetyczki. Preparaty, takie jak: szampon, mgiełka czy odżywka do włosów, np. na bazie kerarice, zapewnią kompleksową pielęgnację oraz pełną ochronę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, zwłaszcza w upalne i słoneczne lato.

Włosy, tak samo jak skóra, potrzebują ochrony przed działaniem promieni ultrafioletowych. Ostre słońce, słona woda, silny wiatr czy chlor w basenie, powodują, że kosmyki szybciej się wysuszają, robią się szorstkie w dotyku i tracą naturalny blask, zwłaszcza latem, kiedy promieniowanie jest najsilniejsze.

Ochronny szampon do włosów

Dobry szampon do włosów to pierwszy krok w prawidłowej pielęgnacji włosów. Latem warto wybierać kosmetyki, np. na bazie kerarice, czyli surowca roślinnego, który pozyskuje się z ryżu. Innowacyjny składnik nie tylko chroni włókno włosa przed uszkodzeniami wywołanymi słońcem, ale również pielęgnuje ich naturalny kolor, zabezpieczając przed jego blaknięciem. Cenne właściwości ochronne wykazuje również szampon do włosów z zawartością takich dodatków, jak:

ekstrakt z marchwi – działa nawilżająco i pozostawia na kosmykach ochronny film przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych,

– działa nawilżająco i pozostawia na kosmykach ochronny film przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, ekstrakt z bambusa – chroni przed podrażnieniami wywołanymi promieniowaniem UV oraz wykazuje właściwości przeciwzapalne,

– chroni przed podrażnieniami wywołanymi promieniowaniem UV oraz wykazuje właściwości przeciwzapalne, ekstrakt z oliwki – wzmacnia i pielęgnuje naturalny kolor kosmyków.

Maska i odżywka do włosów z filtrem UV

Odżywki i maski do włosów z filtrem wzbogacone o takie dodatki, jak: mleczko kokosowe czy olej marchewkowy lub macadamia, kompleks inuliny, gliceryna czy witamina E, stanowią skuteczną ochronę kosmyków w upalne i słoneczne dni. Do pielęgnacji najlepiej wybierać kosmetyki bez dodatku silikonów oraz sztucznych barwników.

Ochronna mgiełka do włosów z filtrem UV

Ochronna mgiełka do włosów na lato to wygodny w użytkowaniu kosmetyk, który można zaaplikować bezpośrednio przed wyjściem na plaże bądź planowanym spędzaniem czasu w ostrym słońcu. Mgiełki to produkt, którego się nie spłukuje, dlatego zawarte w nim filtry UV stanowią skuteczną ochronę przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Mgiełka do włosów na lato może zawierać, np.:

