W walentynki chcesz wyglądać oszałamiająco, ale nie masz czasu na pracochłonne przygotowania? Te fryzury zrobisz w kilka minut, a zapewnią ci efekt jak po wizycie u fryzjera!

Walentynki 2020: najlepsze fryzury do zrobienia w chwilę

Walentynki to świetna okazja, by pokazać się od najlepszej strony ;)! Tylko kto ma czas na pracochłonne przygotowania? Dlatego jeśli chcesz mieć najmodniejszą fryzurę, zobacz nasze propozycje, które robi się w chwilę, a zapewniają efekt WOW.

Popatrz tylko na hollywoodzkie fale Julii Wieniawy. Niekoniecznie muszą być efektem pracy z lokówką! Wystarczy, że rano wilgotne włosy zapleciesz po jednej stronie głowy w warkocz, a potem przed wyjściem rozpleciesz go, przerzucisz włosy na drugą stronę (to zapewni im odbicie od nasady!), rozczeszesz szczotką z włosia i nabłyszczysz. Proste? Proste! Ale zawsze możesz też postawić na koczek baletnicy - to teraz hit!

A skoro jesteśmy przy koczkach, co powiesz na taki na luzie w stylu Dody? Jest efektowny, dziewczęcy i robi się go w sekundę. Pięknie wydłuża szyję! Aby nie był zbyt codzienny, zrób krótki przedziałek na środku głowy i przy twarzy wypuść luźno miękkie, podkręcone lokówką pasma. Pamiętaj, by dobrze nabłyszczyć i polakierować gotową fryzurę - wokół głowy nie powinny „latać" żadne miniwłoski!

Wolisz rozpuszczone włosy, ale nie masz czasu układać ich w misterne fale? Jak Marcelina Zawadzka zaczesz wszystkie za szyję na jedno ramię, z tyłu podepnij wsuwkami, a pasma z przodu podkręć lokówką. Wcale nie perfekcyjnie! Dobrze jednak, by miały skręt w jednym kierunku, od twarzy. Fryzurę roztrzep palcami i ozdób… wyrazistymi kolczykami.

A oto sprawdzone kosmetyki, które pomogą ci ułożyć każdą walentynkową fryzurę - nigdy nas nie zawiodły!

Balsam zagęszczający włosy Moroccanoil Thickening Lotion, ok. 120 zł - pogrubia każde pasmo od nasady po końce;

Spray dodający objętości od nasady Nivea Volume, 19,99 zł - pomaga unieść cienkie, przyklapnięte włosy od samej nasady;

Pianka Dream Waves & Curls Sprężyste Loki i Fale Wella Deluxe, 19,99 zł - podkreśla naturalny skręt i ułatwia stylizację fal. Utrwala do 24 godzin!