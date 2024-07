1 z 7

Nowym ulubieńcem Moniki Olejnik jest kultowy belgijski projektant Dries Van Noten. To właśnie jego efektowne i… bardzo kosztowne ubrania stanowią ostatnio ozdobę najlepszych stylizacji dziennikarki.

Na pokazie Tomasza Ossolińskiego Monika Olejnik pokazała się we wzorzystej żakardowej bluzce z frędzlami z kolekcji Driesa Van Notena kosztującej około 3 600 złotych. Dodała do niej satynowe spodnie Balmain dla H&M, czarne sandały Gianvito Rossi i kapelusz Maison Michel. Ten sam wzór, co na bluzce zdobi ulubiony płaszcz dziennikarki, w którym pojawiła się na Festiwalu Filmowym w Gdyni. Na tę okazję Monika Olejnik odpięła ocieplaną podszewkę płaszcza kosztującego prawie… 8000 złotych.

Naszą uwagę zwróciła wtedy też jej sukienka przypominająca krojem halkę. Ubranie z metką Dries van Noten było też gwiazdą innej stylizacji dziennikarki. Na imprezę „Ubieramy Vodę” Monika Olejnik wybrała zamszowy płaszcz La Manii, sznurowane botki Gianvito Rossi. Ale nie byłoby tego looku, gdyby nie kosztująca około 4 000 złotych czarna żakardowa spódnica w kolorowe kwiaty….

Nam bardzo podobają się projekty nowego faworyta Moniki Olejnik, Driesa Van Notena. A wy, co o nich sądzicie? Warte są swojej ceny?!

