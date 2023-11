Modowe wpadki Klaudii Halejcio

8 z 11

Panterkowy total look może i jest jednym z większych trendów na wiosnę/lato 18, a pokazali go najwięksi projektanci tacy jak Balenciaga, Gucci, Saint Laurent, Versace czy Prada. Ale kluczem do zrozumienia tego trendu jest silne poczucie autoironii. A mamy wątpliwości, czy panterki w tym total looku Klaudia nie nosi czasem na serio.