Szerokie opaski na włosy kojarzone są ze stylem pin-up grill. Ich zaleta jest to, że pasują do niemal każdej fryzury. Mogą nosić je zarówno kobiety z krótkimi, jak i długimi włosami. Najlepiej prezentują się własnoręcznie wykonane opaski.

Szeroka opaska jest praktyczną ozdobą do włosów, ponieważ podtrzymuje niesforne kosmyki przed wpadaniem do oczu. Prostą opaskę o jednolitej barwie można nosić do codziennych stylizacji. Natomiast na randkę, imprezę czy spotkanie ze znajomymi lepiej sprawdzi się opaska z biżuteryjnym akcentem, koronkowymi wstawkami czy z cekinowymi ozdobami.

Opaska w stylu pin-up grill

Charakterystyczną cechą szerokiej opaski w stylu pin-up grill jest czerwony kolor i białe, drobne grochy. Może mieć również dużą kokardę na środku. Tego typu opaska idealnie sprawdzi się w roli dopełnienia stylizacji na pin-up grill, złożonej z ubrań, podkreślających figurę: krótkich spodenek, białego topu czy z rozkloszowanej sukienki w stylu retro.

Fryzury do szerokiej opaski

Zaletą szerokiej opaski jest to, że pasuje ona do niemal każdego uczesania. Jednak najefektowniej wygląda zestawiona z luźnym warkoczem, najlepiej kłosem. Latem, na plaży dobrze prezentuje się z wysokim kucykiem (tzw. końskim ogonem) lub z rozpuszczonymi włosami. Natomiast do opaski eleganckiej, wykonanej np. z satynowego materiału, najlepiej pasuje kok lub luźne upięcie.

Jak zrobić szeroką opaskę na włosy?

Najlepiej prezentują się opaski wykonane samodzielnie. Do tego celu można użyć elastycznego materiału (w tej funkcji dobrze sprawdzi się dzianina lub bawełna z dodatkiem lycry). Do samodzielnego uszycia szerokiej opaski na włosy potrzeba: nożyczek, igły, nici, metra krawieckiego oraz opcjonalnie maszyny do szycia. Przed przystąpieniem do pracy należy zmierzyć obwód głowy osoby, dla której wykonuje się opaskę, a następnie:

