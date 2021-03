Joanna Koroniewska wrzuciła na Instagram zupełnie nowe zdjęcie i zaskoczyła nim wszystkich fanów. Gwiazda, którą jeszcze do niedawna mogliście kojarzyć z serialu "M jak miłość", uwielbia chwalić się w swoich mediach społecznościowych swoimi stylizacjami, które udaje jej się bardzo często upolować w sieciówkach dostępnych w Polsce. Jej ostatni look w całości możecie kupić w Mohito. Koroniewska postawiła na wiskozową białą koszulę w czarne groszki z długim rękawem zakończonym mankietem i guzikami. Koszula ma prosty kołnierzyk i piękne falbany, które dodają jej charakteru. Aktorka dopasowała do nich czarne połyskujące spodnie, które pięknie podkreślą każde nogi. Co jest w nich takiego wyjątkowego?

Idealne spodnie na wiosnę 2021 w Mohito

Czarne mocno połyskujące spodnie to jedna z pozycji obowiązkowych w twojej szafie. Zwłaszcza zbliżającej się wiosny! To również, podobnie jak koszula w groszki, model ze sklepu Mohito. Spodnie kosztują w regularnej cenie 99,99 zł. Jeśli jednak się pospieszysz, do 4 marca kupisz je o 20 procent taniej, czyli za jedyne 79,99 zł. Warto się na nie zdecydować nie tylko ze względu na okazyjną cenę, ale również ze względu na to, że są bardzo uniwersalne. Możesz je założyć jak Koroniewska do koszuli, oversizowej bluzy lub dłuższej marynarki. Możliwości jest wiele!

Piękna biała koszula w czarne groszki z ozdobną falbanką to nowa propozycja marki Mohito. Kosztuje w regularnej cenie 119,99 zł - ale do 4 marca możecie kupić ją za 95,99 zł z kodem: "Asia20".

To właśnie te czarne połyskujące leginsy możesz kupić teraz 20 procent taniej - za jedyne 79,99 zł z kodem: "Asia20". Ale tylko do 4 marca! Promocja dotyczy spodni i koszul z nowej kolekcji.

Jak oceniacie look Joanny Koroniewskiej? My totalnie się w nim zakochaliśmy!