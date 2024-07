1 z 11

Obecność topmodelek na dużych wydarzeniach filmowych jest już standardem. Ich zadanie? Dobrze wyglądać i dumnie prezentować nowe kreacje znanych domów mody. W trakcie trwającego właśnie festiwalu w Cannes frekwencja dopisuje, a na czerwonych dywanach możemy podziwiać najsłynniejsze gwiazdy wybiegów.

Na premierach filmów i wydarzeniach towarzyszących pojawiły się stałe bywalczynie europejskiego święta kinematografii: Natasha Poly, Adriana Lima i Doutzen Kroes. Sporym zaskoczeniem była obecność Kate Moss na pokazie filmu "Loving" - Brytyjska supermodelka była ostatnio widziana w Cannes 15 lat temu! Heidi Klum (dosłownie) błyszczała na imprezie The Harmonist Cocktail Party, a Kendall Jenner pojawiła się na ekskluzywnej kolacji marki Chopard. Sprawdźcie naszą galerię, by dowiedzieć się, kto jeszcze wpadł do Cannes i jakie marki królowały na czerwonych dywanach.

Gdy już wybierzecie swoją ulubioną fashionistkę, zagłosujcie w naszej SONDZIE! :)

Polecamy też: Blake Lively, Victoria Beckham, Kirsten Stewart i inne gwiazdy w Cannes. Zobaczcie, jak wyglądały!