Boby zdobywają zwolenniczki na całym świecie. Nic dziwnego, ponieważ fryzura jest bardzo modna i ma wiele odsłon. Jednak w 2021 roku będzie królował hitowy long bob! Pasuje do każdego rodzaju twarzy i dobrze komponuje się z różnymi odmianami włosów. To zdecydowany must have nadchodzących miesięcy!

Long bob - hitem 2021 roku?

Nowy rok zbliża się wielkimi krokami. Chcesz postawić na zmianę fryzury, ale nie masz konkretnego pomysłu? Z odpowiedzią przychodzi przedłużany bob, który z pewnością okaże się najgorętszą fryzurą 2021 roku. Odejmuje lat i dodaje wyglądowi odrobinę świeżości oraz charyzmy. Pasuje do włosów prostych, ale również tych z tendencją do falowania.

Long bob powinien sięgać długością do łopatek. Jednak asymetryczne cięcia pozwalają na dłuższy przód i krótszy tył. Umożliwia to wiele metod stylizacyjnych, które w przypadku tradycyjnego boba są bardzo ograniczone. Specjaliści nazywają tę fryzurę „krótkim cięciem dla długowłosych kobiet”.

Przedłużany bob jest zbawieniem dla włosów cienkich, które dzięki temu wyglądają na lekkie i świeże. Fryzura optycznie wysmukli twarz, co jest zdecydowanym plusem dla osób z okrągłościami. Co więcej, long bob to jedna z najwygodniejszych fryzur. Można bez problemu upinać ją w wysoki kok czy luźny kucyk.

Long bob jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą zmiany, ale boją się radykalnego cięcia. Modelowanie fryzury zależy od osobistych preferencji. Styliści polecają stylizację na szczotce i wywinięcie końcówek, aby uzyskać efekt retro. Dla kobiet z naturalnymi falami, idealną opcją będzie nałożenie pianki lub żelu stylizującego i ugniatanie kosmyków dłońmi.

Istnieje wiele wariantów powyższej fryzury. Najpopularniejszymi są przedłużony bob w kształcie litery A (wyraźniejszy z przodu), long bob do ramion, falowany long bob, podkręcony przedłużony bob, long bob na gładko (spływające wzdłuż twarzy pasma), przedłużany long bob z grzywką czy tępy przedłużony bob (ostro zakończone końce). Różnorodność sprawia, że każda z nas znajdzie odpowiedni typ dla siebie.

Long bob zdobywa fanki na całym świecie. Jego zwolenniczkami są również gwiazdy takie jak Selena Gomez, Ashley Benson, Estela Newbold czy Julia Wieniawa. Panie mające szerokie grono odbiorców otwarcie chwalą się najnowszym trendem.

Przedłużany bob pasuje do każdego typu urody. Najważniejsze, aby dobrać fryzurę do rodzaju włosów i kształtu twarzy. Nie wolno bać się mówić o swoich oczekiwaniach, które są tutaj kluczowe.