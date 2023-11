Grochy, kropki i kropeczki! Dodają uroku i są takie dziewczęce! Małgosia Rozenek już ma w swojej szafie modną bluzkę w groszki w soczystym zielonym kolorze! Gwiazda znana z noszenia wyszukanych stylizacji i luksusowych marek, tym razem postawiła na sieciówkę. Wygląda przepięknie!

Modne bluzy i koszule w groszki

Grochy pojawiają się w kolekcjach już od paru sezonów. W zeszłym roku dominowały klasyczne wersje w czarno-białe kropki, a tej wiosny stawiamy na kolor! Miłośniczki stylu retro z pewnością będą zachwycone! Falbanki, drobne guziki, bufki przy rękawach, musztardowe i błękitne kolory, a do tego duże i małe kropki! Topy, bluzki i koszule, proste luźne kroje lub lekko dopasowane. Znajdziecie je w sieciówkach takich jak: Mango, Zara, H&M, czy Top Secret. Nosimy je do dżinsowych spodni i spódnic lub jeśli macie odwagę miksujemy grochy od stóp do głów!

My zakochaliśmy się w tych w stylu vintage, to największy hit wiosny i lata 2019!

Poniżej przygotowaliśmy dla was najciekawsze i najmodniejsze kolorowe bluzki w kropki! Ceny już od 69 zł! Zobaczcie sami!