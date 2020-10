Modne botki do 150 złotych z CCC na jesień 2020. Są idealne na deszcz!

Szukasz botków na jesień 2020 w rozsądnej cenie? Wiele propozycji możecie znaleźć w sieciówkach, takich jak: Zara, H&M, Reserved czy CCC. My postanowiliśmy znaleźć w sklepach buty, które spełnią oczekiwania najbardziej wymagających. Oto 3 pary butów, w których zakochacie się bez opamiętania. Przedstawiamy wam: ciężkie botki na traktorowej platformie, karmelowe kowbojki które będą stanowić idealne dopełnienie stylizacji w klimacie boho oraz czarne seksowne botki ze "skarpetą", które pięknie wyszczuplą nasze nogi...

Ciężkie botki na traktorowej platformie z CCC za 129 zł

Ciężkie, czarne botki na traktorowej platformie to must have w waszej garderobie tej jesieni. Takie botki lansuje m.in. Prada. Masywne obuwie podkręci wasz każdy look i doda nieco pazura. O to właśnie chodzi! Model, na który zdecydowała się Julia Wieniawa, dostaniecie w CCC za jedyne 129 złotych.

Karmelowe kowbojki w stylu boho

Nasza propozycja numer dwa to totalny klasyk - kowbojki w karmelowym lub ciepłym brązowym kolorze. Są tak bardzo uniwersalne i sprawią, że dzięki nim zakochasz się w stylu boho-chic (charakterystyczne dla tego stylu są: długie, luźne spódnice, futrzane kamizelki, dżinsowe kurtki, kolorowe tuniki, szerokie paski, duże torby).

Model, który widzicie poniżej, to projekt marki Jenny Fairy dostępnej w CCC. Kosztuje 139 złotych.

Botki ze "skarpetą" na słupku w czarnym kolorze

A co jeśli zaproponowalibyśmy wam nieco seksowniejszy model botków na jesień 2020? Spójrzcie na znajomo wyglądający model - to czarne botki na słupku ze "skarpetą". Kochamy te buty za to, że są wygodne, seksowne i w magiczny sposób wyszczuplają naszą sylwetkę!

Czarne botki na słupku DeeZee, 129,99 zł

Wszystkie zaprezentowane poniżej modele to pozycje obowiązkowe w waszej szafie. A co najważniejsze, posłużą wam nie przez jeden, a minimum 2 lub nawet 3 sezony. Skusisz się na któryś z nich? My z pewnością nie poprzestaniemy na jednym modelu...