Moda lat 70. była kolorowa, a zarazem stylowa. Do tego stopnia, że co kilka sezonów w sklepach pojawiają się ubrania, które fasonem, barwą lub wzorem nawiązują do szalonych lat 70., których głównym wyznacznikiem była ekspresja oraz oryginalność.

Duży wpływ na modę lat 70. miała muzyka oraz sytuacja społeczna. W Ameryce Północnej ludzie poprzez strój wyrażali sprzeciw wobec polityki, w tym wojny w Wietnamie.

Moda lat 70. - charakterystyczne cechy

Główną zasadą towarzyszącą modzie lat 70. było słynne hasło „piece and love” (pokój i miłość), a ludzie starali się poprzez strój wyrazić siebie oraz swoje poglądy. Stylizacje nie krępowały ruchów, miały być swobodne, a zarazem starannie dobierano ubrania do siebie. Charakterystyczne spodnie-dzwony mogły być poprzecierane lub mieć naszyte kwiaty na nogawkach. Motywy kwiatowe pojawiały się również na bluzkach z szerokimi rękawami oraz we włosach. Były symbolem niewinności oraz harmonii ze światem. W latach 70. bardzo modne stały się również luźno wiązane koszule w kratę oraz rozkloszowane spódnice. Kobiety częściej nosiły mini, a mężczyźni - dopasowane koszule włożone w spodnie-dzwony. Pojawiały się również stylizacje ze sztucznego materiału poliuretanowego oraz kombinezony podkreślają sylwetkę.

Moda lat 70. - dodatki

Do stylizacji hipisowskich zazwyczaj dobierano opaski na włosy, które często były długie i proste. We włosy wplatano naturalne kwiaty. Cechą charakterystyczną były również okulary lenonki. W połowie lat 70. pojawiły się bardzo wysokie buty na platformach, a także kolorowe podkolanówki, które pasowały do mini-spódniczek. Nie można również zapominać o kapeluszach z szerokim rondem, które dopełniały stylizację, czyniąc buzię kobiety dziewczęcą i bardziej uroczą.

Moda lat 70. - stylizacja damska

W stylizacji damskiej nawiązującej do lat 70. XX wieku powinna pojawić się zwiewna sukienka maxi w etniczne wzory. Można również wybrać modne spodnie z rozkloszowanymi nogawkami, które mają kwiatowe wzory. Takie stylizacje często pojawiają się na festiwalach muzycznych. Warto wtedy założyć wianek lub szeroką opaskę, której tasiemki spływają po plecach. Do rozkloszowanej brązowej spódnicy warto założyć bluzkę marszczoną pod biustem. Dobrym rozwiązaniem jest założenie krótkiej spódnicy oraz kolorowych podkolanówek podkreślających nogi. Idealnymi dodatkami będą pierścionki z dużymi mieniącymi się kamieniami, kapelusz z szerokim rondem oraz buty na koturnach. Nawiązaniem do lat 70. w obecnej modzie są również zakładane sukienki oraz duże kopertówki. Jeśli kobieta posiada zgrabną figurę, może również założyć krótki top przypominający bikini, który jest także pozostałością po latach 70. Dobrym rozwiązaniem jest również pasiasta marynarka oraz kaszkiet.

Moda lat 70. - co może założyć mężczyzna?

Mężczyźni w latach 70. nosili zazwyczaj dopasowane koszule z szerokim kołnierzem, które odsłaniały owłosiony tors oraz spodnie-dzwony. Na imprezę w stylu lat 70. mężczyzna może założyć połyskującą rozpinaną koszulę oraz spodnie-dzwony. Dobrym rozwiązaniem jest również dopasowanie jeansowej kurtki oraz jeansowych spodni. Kilka lat temu uznane było to za modowe faux pas, jednak obecnie takie stylizacje królują na wybiegach.