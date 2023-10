W piątek, 2 czerwca w Gdańsku odbył się koncert "Pokolenia wolności", zorganizowany z okazji obchodów Święta Wolności i Praw Obywatelskich w stolicy Trójmiasta. Na gdańskiej scenie pojawiło się wiele gwiazd, między innymi Doda, Kayah czy Kamil Bednarek. Swoją stylizacją i występem z pewnością zaskoczył Michał Szpak - wzrok wszystkich przykuwał jeden element jego looku.

Reklama

Michał Szpak na koncercie "Pokolenia wolności"

Dopiero co występ Michała Szpaka porwał publiczność na Polsat SuperHit Festiwal, a teraz wokalista pojawił się na gdańskiej scenie, by w ramach koncertu "Pokolenia wolności" wykonać doskonale znany utwór zespołu Kult, "Arahja". Zarówno jego występ, jak i stylizacja wzbudziły wiele emocji.

Na gdańskiej scenie Michał Szpak pojawił się wspólnie ze Sienna Gospel Choir, by wykonać przebój nawiązujący do idei wolności - "Arahja", a wydźwięk całego występu podkreśliła jeszcze bardziej stylizacja gwiazdora. Uwagę zwracały długie aż do ziemi warkocze - oczywiście w kolorach bieli i czerwieni.

Piotr Matusewicz/East News

Zobacz także: Plejada gwiazd na festiwalu w Sopocie: Izabela Janachowska, Michał Szpak, Edward Miszczak z żoną ZDJĘCIA

Oprócz charakterystycznych warkoczy, w kwestii stylizacji Michał Szpak postawił na mocno wycięty gorset z motywami ludowymi, a także na długie, skórzane spodnie. Całość uzupełnił, podobnie jak tydzień wcześniej w Sopocie, przeciwsłonecznymi okularami. Udana stylizacja?

Wojciech Strozyk/REPORTER/East News

Występ i look Michała Szpaka wzbudziły wiele emocji wśród internautów, którzy nie kryli zachwytu i nie szczędzili mu komplementów.

- Ciary!!! Przepiękne wykonanie ????

- Zjawiskowy!! ????

- Oryginalny outfit, niepowtarzalny głos!

- Doskonały wstęp, wykon Michał!

Co sądzicie o występie Michała Szpaka na koncercie "Pokolenia wolności"? Udane wykonanie, a może widzielibyście na scenie kogoś innego? Zobaczcie więcej zdjęć stylizacji gwiazdora! Cały występ możecie obejrzeć tutaj.

Reklama

Zobacz także: Wzruszona Doda na koncercie "Pokolenia wolności" w Polsacie. Mamy zdjęcia i występ

Piotr Matusewicz/East News

Piotr Matusewicz/East News