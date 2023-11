5 z 5

Ale ta historia ma budujący happy end. Sneakersy Michała to nie Balenciaga, nie Acne ani nawet nie Yeezy – wokalistka kupił je w Zarze za 199 zł (na zdjęciu w środku)! Trzeba mu oddać, że mimo niskiej ceny butów, Michał wyglądał w nich całkiem odlotowo (nawet jeśli do złudzenia przypominają linię sandałów z rzepami Stelli McCartney, na zdjęciu po prawej). Supermodny look i oszczędność naraz? Takie historie lubimy!