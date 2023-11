1 z 5

Efekt Meghan Markle ruszył pełną parą – i nic go już nie zatrzyma. Po tym jak biały płaszcz narzeczonej księcia Harry’ego wywołał lawinę zainteresowania (i zamówień) wśród internautów, teraz na świeczniku znalazła się torebka, którą gwiazda serialu „Suits” miała ze sobą podczas ogłoszenia zaręczyn mediom.

Więcej: "Efekt Meghan" stał się faktem! Księżna Kate będzie miała modową konkurentkę. Głosujcie na lepszą stylizację zaręczynową!

O co chodzi, co to za marka oraz gdzie (i czy) możecie ją kupić – zajrzycie do naszej galerii aby się dowiedzieć!

Więcej: Książę William komentuje zaręczyny księcia Harry'ego i... wbija szpilę bratu!