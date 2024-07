Masaż na powiększenie biustu wspomaga naturalny wzrost biustu, a także poprawia jego elastyczność. Dzięki niemu piersi będą wyglądały atrakcyjniej, a co więcej masaż na powiększenie biustu zmniejsza ryzyko wystąpienia raka piersi.

Jak wykonać samodzielnie masaż na powiększenie biustu?

Masaż na powiększenie biustu nie może być bolesny, dlatego wykonuj go delikatnie i nie przekraczaj granicy bólu. Pamiętaj, aby masować piersi w kierunku pach, nigdy odwrotnie. Jeśli stosujesz do masażu olejki bądź balsamy nie wmasowuj ich w brodawki. Usiądź wygodnie a na piersi nałóż balsam bądź oliwkę. Piersi możesz masować obie jednocześnie bądź raz jedną, a raz drugą. Staraj się wykonywać masaż na powiększenie biustu okrężnymi ruchami i kieruj się z dołu w stronę mostka. Nie zapominaj, że skóra na piersiach jest bardzo delikatna, dlatego zbyt intensywnymi i mocnymi ruchami możesz ją rozciągnąć. Powinnaś uciskać lekko piersi wykonując 100 okrążeń na jedną pierś. Nie odrywaj dłoni od skóry, a jeśli już to lekko po niej przesuwaj, by pobudzić gruczoł do działania. Aby masaż działał lepiej codziennie masuj piersi strumieniem raz ciepłej, a raz zimnej wody z prysznica. Kiedy podejrzewasz, że masz chore gruczoły nie stosuj masaży. Najlepiej udaj się do lekarza po poradę specjalistyczną.

Masaż na powiększenie biustu wykonywany przez partnera

O masowanie piersi możesz też poprosić swojego partnera. Wtedy połóż się na plecach, a partner niech masuje obie piersi naraz. Gdy mężczyzna masuje biust, pobudzenie gruczołów piersi następuje o wiele szybciej. Najwygodniej będzie jeśli partner położy dłonie na piersiach i zacznie je lekko ugniatać. Powinien wykonywać kółka i masować biust w odpowiednim tempie (nie za szybko i nie za wolno).

Masaż na powiększenie biustu – efekty

Masaż na powiększenie biustu nie równa się operacjom plastycznym na biust. Piersi stają się jędrniejsze i okrąglejsze, ale rozmiar miseczki się nie zmienia. Kobiety, które wykonują masaż na powiększenie biustu uważają, że noszona przed zabiegami miseczka już nie jest tak luźna, a całkowicie wypełniona. Co więcej, masowanie biustu powoduje, że skóra jest gładsza, a rozstępy zmniejszają się. Pierwszy efekty zauważysz dopiero po 3 miesiącach, a większy rozmiar (o ile się pojawi) dopiero po roku.