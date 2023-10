Joanna Koroniewska doskonale wie, jak zaskoczyć swoich odbiorców. Nie inaczej więc było tym razem, kiedy gwiazda pokazała się na swoim instagramowym profilu w niecodziennej wersji. Jak wygląda? Koniecznie sami zobaczcie!

Joanna Koroniewska to osoba niezwykle aktywna w mediach społecznościowych. Razem ze swoim ukochanym, Maciejem, z chęcią dzielą się z fanami szczegółami ze swojego życia. Ostatnio Joanna Koroniewska świętowała 14. urodziny córki. Wówczas pokazała, jak wyglądała hiszpańska impreza. Na jej instagramowym profilu nie brakuje jednocześnie poważnych treści, związanych z kobiecymi tematami. Tak też było tym razem.

Jak wiadomo, Joanna Koroniewska stroni od zabiegów upiększających. Nie bez powodu więc ostatnie nagranie, które wylądowało na instagramowym profilu, tak bardzo zaskoczyło fanów. Okazuje się, że aktorka ma na nim... powiększane usta! Wszyscy zwolennicy naturalnej urody gwiazdy mogą jednak odetchnąć z ulgą - to tylko i wyłącznie instagramowy filtr.

Aktorka miała niezły ubaw ze swojego „nowego” wizerunku. Zapytała więc ukochanego, jak wygląda. Maciej Dowbor także nie krył swojego rozbawienia. Okazało się, że nagranie wzbudziło także poruszenie pośród fanów aktorki:

Prawie 30 tysięcy osób obejrzało stories, które wrzuciłam godzinę temu. Oto jest pytanie, co Was kręci? Jeśli to będzie nadal takie interesujące, zobaczymy zasięg po 24 godzinach- 700 tysięcy widzów na stories?!

napisała.