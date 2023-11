Marynarki w tym sezonie przeżywają prawdziwy renesans. O ile klasyczne modele są zawsze na czasie, o tyle ekstrawaganckie marynarki po latach wróciły do łask i doskonale sprawdzają się w wiosennych stylizacjach. Do wyboru mamy wzory wężowe, groszki, paski i oczywiście motywy kwiatowe.

Wybór modeli jest ogromny, podobnie zresztą, jak w przypadku fasonów. W sieciówkach znajdziemy klasyczne dopasowane kroje z wyraźnie zaznaczoną talią, marynarki o krótszym kroju czy luźne modele. Te ostatnie bardzo chętnie wybierają gwiazdy, tworząc stylizacje w stylu lat 90. Jedną z nich jest Julia Wieniawa, która ostatnio zaprezentowała się w prostej stylizacji z marynarką marki Zara we wzory w roli głównej!

Jak nosić marynarki we wzory, aby nie pogrubiały?

Luźny krój marynarki i duże printy mogą sprawić, że nasza sylwetka będzie wyglądała na znacznie większą, dlatego ważne jest, aby pod wzorzystą marynarkę wybrać bluzkę lub top w jednolitym kolorze. Jeden mocny element w całej stylizacji w zupełności wystarczy. Dodatkowo możemy wybrać spodnie lub spódnicę z wysokim stanem, w ten sposób podkreślimy szczupłą talię, którą dodatkowo możemy zaznaczyć za pomocą paska. Kolejnym sposobem na to, aby sylwetka nie zginęła w luźnej marynarce jest zawiązanie paska na marynarce i podkreślenie talii w ten sposób. Takie rozwiązanie w tym sezonie jest prawdziwym hitem. Wybiera je m.in. Sara Boruc czy Anna Lewandowska. Zajrzeliśmy do topowych sieciówek i znaleźliśmy marynarki we wzory już od 74 zł!

