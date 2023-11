Klasyczna marynarka w czarnym lub granatowy kolorze to absolutny must have w szafie każdej kobiety. Doskonale wiedzą o tym gwiazdy i coraz częściej sięgają po klasyczne rozwiązania z białą koszulką i marynarką w roli głównej. Jedną z nich jest Anna Lewandowska, która ostatnio opublikowała na Instagramie swoją stylizację z granatową marynarką w paski. Prosty zestaw, a prezentuje się doskonale i co ważniejsze możemy go założyć na wiele okazji. Sprawdziliśmy, w których sieciówkach znajdziecie podobne modele. Ich ceny zaczynają się od 139 zł!

Jak wybrać klasyczną marynarkę?

Wśród aktualnych propozycji marynarek dostępnych w sieciówkach znajdziemy klasyczne dopasowane modele, modne dwurzędówki, popularne w latach 80. oraz blezery, które idealnie sprawdzą się w casualowych stylizacjach. Marynarkę dobieramy indywidualnie do figury i oczywiście uwzględniamy nasze preferencje. Warto pamiętać, że nadal modne są lekko przedłużone marynarki, jak i te krótsze, zapinane na jeden guzik, które powoli wracają do łask. Wybierając marynarkę warto zastanowić się nad zestawieniem jej ze spodniami. Garnitury nadal są jednym z najgorętszych trendów, a klasyczny model doskonale sprawdzi się na wiele okazji.

Z czym można zestawić marynarkę?

Co więcej, mając w szafie klasyczny garnitur możemy stworzyć wiele niebanalnych stylizacji. W końcu nie zawsze musimy go nosić jako całość. Wystarczy, że marynarkę zestawimy z jeansami i koszulką - otrzymany zestaw na co dzień: na zakupy, czy do kina. Jeśli zamienimy koszulkę na elegancki top czy koszulę, a sportowe buty na szpilki otrzymamy prosty i elegancki zestaw na wiele okazji.

Zobaczcie nasze propozycje marynarek z topowych sieciówek!

