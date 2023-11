Marta Manowska znana jest przede wszystkim jako prowadząca programy „Rolnik szuka Żony” oraz „Sanatorium miłości”. Te dwa hitowe programy przyniosły jej ogromną popularność. Dziennikarka z programu na program dosłownie rozkwitła. Zaczęła eksperymentować z fryzurą i przede wszystkim coraz bardziej interesować się modą. Zobaczcie sami na jaki hit sezonu postawiła tego lata!

Marta Manowska w kolorowym kombinezonie!

Gwiazda na swoim Instagramie pokazała zdjęcie w kolorowym, krótkim kombinezonie i trzeba przyznać, że wyglądała obłędnie! Widać, że śledzi trendy, bywa na pokazach mody i doskonale wie, że krótki, kolorowy kombinezon to must-have letniego sezonu! Wiemy, gdzie go kupiła i znaleźliśmy dla was tańsze modele!

Mat. prasowe

Marta Manowska zaprezentowała na sobie wzorzysty kombinezon marki Maree, który kosztuje 499 zł. Ma pięknie podkreślony dekolt, talię i idealnie eksponuje nogi. Orientalno kwiatowy wzór w mocnych kolorach dodaje blasku i sprawia, że dziennikarka wygląda młodo i promiennie! Zobacz, gdzie kupisz podobne!

Gdzie kupić krótkie kombinezony w stylu Marty Manowskiej?

Kombinezon jest idealną alternatywą dla sukienek. Okazuje się, że w popularnych sieciówkach typu: Zara, Bershka czy H&M również dostaniecie podobne kombinezony w kolorowe wzory z długim i krótkim rękawem lub na ramiączka. Niektóre sporo przecenione!

Koniecznie zobaczcie je w naszej galerii i przekonajcie się same! Wszystkie kupicie za mniej niż 100 zł!

