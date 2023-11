2 z 4

Marta Manowska na konferencji "Sanatorium miłości"

Marta odlicza już dni do startu nowego programu, którego jest gospodynią. Podczas konferencji prasowej z dumą prezentowała uczestników "Sanatorium miłości". Nasze oczy zwrócone były jednak w jej stronę. Manowska postawiła bowiem na bardzo dziewczęcy model sukienki maxi. Delikatne kwiaty, falbanki w okolicach dekoltu. To połączenie przypadło nam do gustu. Okazuje się, że sukienka wyszła spod ręki Katarzyny Janeckiej - założycielki marki TOVA. Jesteście ciekawi ile kosztuje model, który pokochała Marta Manowska? Zobaczcie kolejny slajd i dowiedzcie się więcej!