Janina (Nina) Busk – 62 lata, pochodzi z Torunia. Z wykształcenia technolog. Jej największą miłością są podróże. Zwiedziła większą część Europy, jak i Stany Zjednoczone Ameryki, o których marzyła od dzieciństwa. Przez 10 lat mieszkała poza Polską. Janina to wulkan pozytywnej energii, pełna miłości do drugiego człowieka i wiary w ludzkie dobro. Jest kobietą silną, odważną, pełną pasji do życia. Artystyczna dusza, która lubi malować, a jej wielką miłością od lat pozostaje taniec. Lubi zmiany, nie boi się rzucić wszystkiego i ruszyć w nieznane. Nina szuka wysokiego, inteligentnego mężczyzny. Prawdziwego przyjaciela, z którym będzie mogła dzielić swoje pasje i małe słabostki. Kogoś, kto będzie równie aktywny, jak ona sama. Przy okazji, nie ma dla niej tematów tabu, jest otwarta i szczera. Nie boi się rozmów czy dyskusji na tematy intymne czy obyczajowo dwuznaczne.

Joanna Tunney – 63 lata, do programu przyjechała z Nowego Dworu Mazowieckiego. Kobieta aktywna. Regularnie trenuje pływanie, czego efektem jest złoty medal na zawodach. Uprawia ponadto jogę i nordic walking. Dwa razy w tygodniu pomaga sprzedawać na targu. Dużo czyta, a jednocześnie pisze artykuły i opowiadania. Ostatnio spisała wspomnienia zmarłego taty. Odnawia też stare meble. Joanna stawia sobie wysoko poprzeczkę, dużo od siebie wymagając. W przeszłości pracowała w zagranicznych firmach farmaceutycznych, jako księgowa oraz dyrektor finansowy. Wygląd nie ma dla niej wielkiego znaczenia, choć lubi mężczyzn wysokich. W związku szuka porozumienia dusz, osoby uczciwej, wesołej, ciekawej świata i podzielającej jej zainteresowania. Marzy o domku na wsi i gromadce zwierząt.

Małgorzata Zimmer – 62 lata, przyjechała z Nadarzyna, chociaż z urodzenia jest szczecinianką. To tam, mając szesnaście lat, próbowała swoich sił jako szybowniczka. Jest inżynierem towaroznawstwa, jednak w życiu zawodowym kontynuowała pasję do przestworzy, dlatego została stewardessą. W powietrzu przepracowała 11 lat, czyli do momentu przeprowadzki i rozpoczęcia własnej działalności, którą prowadziła do emerytury.Małgorzata interesuje się również bronią. Jeszcze w ubiegłym roku uprawiała strzelectwo sportowe do tarczy z broni krótkiej. Lubi pielęgnować swój ogródek i długie spacery z psem. Uwielbia tańczyć. Już jako młoda dziewczyna chodziła na kurs tańca klasycznego. Była mężatką przez 30 lat, od pięciu jest sama. Wygląd partnera nie ma dla niej większego znaczenia, choć może nie chciałaby kogoś z nadwagą. Szuka osoby szczerej i inteligentnej, partnera do rozmowy, człowieka o podobnych upodobaniach. Lubi flirtować i być adorowana. Kiedyś uważała, że to mężczyzna powinien wyjść z inicjatywą. Dziś sama byłaby w stanie wykonać pierwszy krok.

Walentyna Kozioł – 66 lat, pochodzi z Mikołowa. Jej mama z rodziną, zostali zesłani na Syberię, gdzie Walentyna przyszła na Świat i spędziła tam pierwsze 6 lat swojego życia. Swoje imię zawdzięcza miejscu jej narodzin. Kobieta, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Operatywna, zaradna, optymistycznie nastawiona do życia. We wszystko co robi, wkłada pełne serce. Jest wyrozumiała i tolerancyjna, umie wybaczyć nawet niegodziwe występki, bo uważa, że każdy czasem może popełnić jakiś błąd. Obecnie Walentyna prowadzi wypożyczalnię strojów karnawałowych. Jej pasją jest ich projektowanie i szycie. Przy okazji, na swojej działce uprawia ekologiczne warzywa, z których później robi nieopisane w smaku przetwory. Kiedy poświęca się tym dwóm dziedzinom czuje, że jest naprawdę szczęśliwa. Małżeństwo Walentyny trwało 20 lat. Dłużej nie chce być już sama. Zależy jej na znalezieniu stałego, oddanego partnera. Tęskni za bliskością i ciepłem drugiego człowieka, zarówno w sferze mentalnej jak i fizycznej. Szuka mężczyzny uczciwego, kogoś z kim się będą uzupełniać.

Wiesława Kwiatek – 65 lat. Warszawianka. Kobieta nowoczesna, energiczna oraz kontaktowa. Nie ma dla niej tematów tabu, ale w kwestiach damsko-męskich jest raczej tradycjonalistką. To mężczyzna musi wyjść z inicjatywą. O niej samej można powiedzieć – opiekunka domowego ogniska. Wyszła za mąż w wieku 21 lat za miłość swojego życia. Mimo iż skończyła studia, po ślubie zajmowała się tylko domem. Było to miejsce otwarte. W ich domu nie brakowało humoru, życia towarzyskiego oraz wyborowej kuchni samej Wiesławy.

Po śmierci męża, już szesnaście lat temu, próbowała na nowo ułożyć sobie życie, ale bez powodzenia. Starając się wypełnić tę lukę, za namową koleżanki, spróbowała nawet aktorstwa. Wzięła udział między innymi w realizacjach Krzysztofa Zanussiego czy Bartosza Konopki. Lubi także sport, górskie wędrówki oraz podróże. Jest świetną – co już zostało podkreślone – gospodynią i wybitną kucharką. W dzieciństwie marzyła nawet o zostaniu baletnicą.Jeśli dziś spotka prawdziwą miłość, chętnie wyjdzie za mąż raz jeszcze. Szuka mężczyzny wysokiego, przystojnego i czułego. Szczególnie ważne jest połączenie duchowe, opiekuńczość oraz ciepło. Chciałaby po prostu znaleźć w tym kimś oparcie.

Teresa Wąsowicz – 61 lat. Pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego. Inteligentna, prawdomówna, perfekcjonistka. Uważa się za osobę atrakcyjną i podobającą się mężczyznom. Kluczem do sukcesu, według niej, jest uśmiech. Pracowała w biurze podróży, a potem kilka lat w banku w dziale obsługi klienta. Co ciekawe nigdy nie wyszła za mąż, chociaż raz była całkiem blisko. Naprawdę zakochana była tylko raz i było to przed jej narzeczeństwem. Choroba mamy spowodowała, że przez 8 lat poświęciła się jej opiece. Dziś to rodzinę przyjaciółki, z którą zna się już 40 lat, traktuje jak swoją. Nie je mięsa, choć nie ze względów ideologicznych, a zdrowotnych. Naprawdę uwielbia tańczyć. Robi to nawet sama w domu przy ulubionej płycie. Kocha też góry. Jej marzeniem jest znalezienie partnera do wyjazdów w Tatry. Może dlatego mężczyzna dla niej nie musi być przystojny, wzrost też nie ma znaczenia. Wystarczy, że będzie czysty i zadbany, uczciwy i opiekuńczy, i będzie miał poczucie humoru. Do zakochania Teresie nie wystarczy jeden krok, a nawet pierwsze spojrzenie. Jest kobietą rozsądną i ostrożną. Jeśli jednak trafi na prawdziwe uczucie, chętnie wyjdzie w końcu za mąż.