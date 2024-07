1 z 8

Natalia Siwiec oczekuje narodzin swojego pierwszego dziecka, ale to nie znaczy, że zwolniła tempo! Wręcz przeciwnie - właśnie ruszył sklep internetowy Bad Icon, promowany przez gwiazdę. Marka ma wyjątkowo wymowną nazwę - „zła ikona, zły wzorzec”, która nawiązuje do medialnego wizerunku Natalii Siwiec. Ale czy firma należy do niej i czy to ona zaprojektowała ubrania? Przeczytaj na kolejnej stronie!

Zobacz: Natalia Siwiec przez ciążę rezygnuje z pracy modelki? Jest komentarz!