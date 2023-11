1 z 16

Marina to dziewczyna, która nie boi się bezpardonowo ekstrawaganckiej stylizacji. I musimy przyznać, że jest jej w nich naprawdę do twarzy. 28-letnia wokalistka i żona Wojciecha Szczęsnego ubiera się zawsze w jakimś trendzie, dzięki czemu zamiast tworzyć homologiczny styl, kolejne looki Mariny są jak kapsuła czasu, w której zawarto wszystko, co jest w tej chwili gorące.

Nie jest to jednak ślepe naśladownictwo – wszystko, co zakłada wokalistka wygląda autentycznie, natomiast marki, po które sięga – od klasyki Chanel czy Marlu aż po nieco bardziej wyhajpowany styl Balenciagi bądź Supreme – są dobierane świadomie i składają się na spójny wizerunek dziewczyny, dla której w modzie nie ma ograniczeń.

I bardzo dobrze – w końcu moda ma sens tylko wtedy, kiedy dzięki niej po prostu dobrze się bawimy – a wygląda na to, że Marina bez wątpienia bawi się doskonale.

Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć najlepsze stylizacje Mariny.