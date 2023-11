1 z 22

Czy Anna Lewandowska ubiera się fajnie? Wiele można powiedzieć o stylu słynnej trenerki, dietetyczki i małżonki kapitana polskiej reprezentacji. Wygodnie? Ależ oczywiście. Prosto? Jasne. Elegancko? Niekiedy. Sportowo? Pewnie. Ale zobaczywszy kolejną nową stylizację Anny chyba nikt nie pomyśli, że jej look jest odjechany, w trendzie lub po prostu fajny.

Cóż, ewidentnie to stare dzieje. Od paryskich stylizacji z tygodnia mody, aż po „czilowanie" w domowym zaciszu w swetrze Miu Miu – w 2018 roku Anna coraz bardziej przykłada wagę do tego, żeby jej ubrania były w trendzie. Jej najnowszym modowym oświadczeniem jest nowa para odjechanych sneakersów od Louis Vuitton, które są bezapelacyjnie jedną z najgorętszych par sezonu wiosna/lato 18. Z kolei jej przywiązanie do polskich marek takich jak Zaquad, Thecadess czy The Odder Side jest zawsze mile widziane, nie tylko na czerwonym dywanie, ale i na Instagramie.

Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć najlepsze stylizacje Anny Lewandowskiej.

