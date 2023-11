Topy z golfami to prawdziwy hit. Nosimy je nie tylko jesienią i zimą, ale idealnie uzupełnią też wiosenne stylizacje. Gwiazdy pokochały ten trend i bardzo często wybierają zestawy z cienkimi golfami w roli głównej. Jedną z nich jest Marcelina Zawadzka, która topy z golfem w stonowanych kolorach łączy ze spodniami lub spódnicami, tworząc proste, a zarazem eleganckie stylizacje.

Znaleźliśmy dla Was modele w stylu gwiazd dostępne w nowych kolekcjach topowych sieciówek. Szary top z golfem kupicie w Zarze już za 29 zł!

Do czego nosić topy z golfem?

Golfy idealnie prezentują się w casualowych stylizacjach. Możemy założyć je do jeansów i zestawić z botkami, sneakersami czy nawet trampkami i mamy gotową prostą stylizację do pracy, na spotkanie ze znajomymi czy nawet randkę. Jeśli chcemy stworzyć bardziej elegancki look wystarczy, że top z golfem wybierzemy do garnituru lub ołówkowej spódnicy. Z całą pewnością warto mieć w swojej szafie cienki golf, który jest świetną bazą do stworzenia wielu ciekawych stylizacji.

Zobaczcie nasze propozycje!

