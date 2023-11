1 z 11

Nie jest żadną tajemnicą, że krata w różnych wielkościach i kolorach króluje w sezonie jesienno-zimowym. Również i w tej jesieni kratę znajdziemy dosłownie wszędzie - na bluzkach, koszulach, sukienkach, płaszczach i oczywiście spodniach. Po jeden z modnych modeli spodni w kratę sięgnęła Małgorzata Rozenek, która znana jest ze swojego wyczucia trendów.

Spodnie w kratę w stylu Rozenek

Małgorzata Rozenek wybrała luźne spodnie w zielono-bordową kratę, do których dobrała gold i sweter w odcieniach koloru bordowego, dzięki czemu cały look wyglądał na dopasowany i harmonijny. Jeśli marzą ci się spodnie w kratę, to oczywiście możesz ubierać się podobnie do gwiazdy. Swoje spadnie w kratę możesz też nosić z nieśmiertelną czernią lub bielą. Zrezygnuj za to z innych modnych wzorów (kwiatów czy zwierzęcych), bo krata nie przepada za tego rodzaju konkurencją.

Gdzie kupić spodnie w stylu Małgorzaty Rozenek?

Oczywiście w sieciówkach! Małgorzata Rozenek wybrała model z Zary za 199 złotych. Bardzo podobne spodnie znajdziecie również w Zarze, tylko znacznie tańsze! Zajrzyjcie też do Top Secret, H&M czy Reserved. Ale najpierw zobaczcie naszą galerię zdjęć, w której znajdziecie wszystkie propozycje spodni w kratę z sieciówek wraz cenami.

