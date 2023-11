5 z 5

Marcelina ewidentnie wyznaje zasadę, według której drogie dodatki podkręcają przystępne rzeczy z sieciówki. Do swojego zarowego kompletu prezenterka dobrała barwny szal w pstrokaty print związany we włosach niczym turban. Entuzjastki mody rozpoznają natychmiast, że to print Hermesa. Francuski dom mody, który słynie z jedwabnych apaszek i szali sprzedaje te dzieła sztuki za ok. 500 zł wzwyż. Model ze zdjęcia kosztuje aż 22400 zł!