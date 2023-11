Zarówno apaszka, jak i chustka nie są tylko dodatkiem dodającym uroku stylizacjom. Otulają również szyję, chroniąc ją przed deszczem i wiatrem. Warto mieć w szafie kilka rodzajów kolorowych apaszek i chustek, które uważane są za mały symbol kobiecości.

Chustki i apaszki są obecne w modzie od długiego czasu. Początkowo stanowiły okrycie głowy, jednak prawdziwy boom nastąpił w latach 60. i 70. XX wieku, kiedy kobiety zaczęły nosić krótkie apaszki wiązane na szyi.

Apaszka i chustka - jak wybrać najlepsze?

Przed kupnem apaszki bądź chustki, która będzie pasowała do stylizacji, warto zajrzeć do szafy i sprawdzić, jakie kolory ubrań dominują w garderobie. Panie, które częściej noszą klasyczne, stonowane kolory, mogą wybrać chustkę w granatowym lub beżowym kolorze podkreślającym elegancką stylizację. Warto zastanowić się również nad wzorem. Najbardziej klasyczne apaszki mają kolorowe kropki na jednobarwnym tle. Jeśli kobieta lubi się wyróżniać, powinna wybrać różową lub czerwoną apaszkę, która będzie pasowała do koloru szminki. Często panie decydują się na odważną kolorystykę, ponieważ dzięki idealnie dobranej barwie chustki mogą podkreślić rysy twarzy, kolor oczu lub odcień karnacji. Chustki i apaszki pomagają także ukryć pręgi na szyi oraz oznaki starości.

Apaszka i chustka - do casualowych stylizacji

Apaszka i chustka będą pasowały do codziennych stylizacji. Warto je zakładać do kolorowej marynarki, jednobarwnego topu oraz przecieranych jeansów. Wybierając się poza miasto, warto założyć chustkę na głowę i przewiązać z tyłu. Można ją również założyć zamiast paska do spodni. Idealnie będzie się komponowała z bluzką hiszpanką. Dobrym rozwiązaniem jest również przywiązanie apaszki do torebki. Kobieta nie tylko będzie wyglądała modnie z takim dodatkiem, ale w przypadku deszczu będzie mogła okryć nią szyję i kark.

Apaszka i chustka - na oficjalne i półoficjalne wyjścia

Apaszka i chustka są również dobrym rozwiązaniem na oficjalne wyjścia. Jeśli kobieta chce wyglądać elegancko, a jednocześnie wyróżnić się z tłumu, może wybrać czarną obcisłą sukienkę oraz paszkę w groszki. Warto założyć również kolorową zwiewną apaszkę do wąskiej spódnicy i wysokich szpilek. Stylizacja z lat 70. będzie pasowała każdej pani.