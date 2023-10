Małgorzata Socha to tuż obok Małgorzaty Kożuchowskiej czy Agnieszki Woźniak-Starak niekwestionowana ikona mody w Polsce. Aktorka znana m.in. z roli uroczej Violetty w serialu "BrzydUla", stawia przede wszystkim na klasyczne looki, które umiejętnie podkręca dodatkami - oryginalnymi nakryciami głowy, drogimi torebkami czy butami.

Małgorzata Socha tym razem postawiła na look w stylu iście paryskim. Aktorka założyła biały pleciony sweter, który zestawiła z klasyczną czarną spódnicą o długości midi oraz dodatkami, które nadały charakteru jej stylizacji. Tymi dodatkami okazał się przede wszystkim jasnobeżowy beret, który bezsprzecznie kojarzy się nam z francuskim szykiem, oraz czarna torebka Chanel. My jednak nie mogliśmy odwrócić wzroku od hitowych kozaków Małgorzaty Sochy. Co jest w nich takiego wyjątkowego?

Kozaki w stylu Małgorzaty Sochy to ideał na zimę 2021

Czarne kozaki na stabilnym i wysokim słupku sięgające za kolano to totalny klasyk, który tuż obok karmelowych botków, czarnych szpilek i białych sneakersów powinien znaleźć się w szafie każdej kobiety. Dlaczego? Ponieważ takie kozaki to buty idealne na jesienne i zimowe spacery - dodadzą każdej stylizacji więcej szyku i sprawią, że twój look będzie wyglądał na droższy. Nie wierzycie? Spójrzcie na look Małgorzaty Sochy, który to udowadnia!

Małgorzata Socha zdecydowała się na zakup bardzo modnej, ale i ultra drogiej wełnianej bejsbolówki od Celine. Jej koszt to ok. 8 tysięcy złotych!

Całość stylizacji została uzupełniona klasycznymi kozakami na wysokim i stabilnym słupku. Te buty to prawdziwa klasyka. Małgorzata Socha ma je w swojej szafie już od kilku sezonów.

Pamiętajcie, że takie klasyczne kozaki to inwestycja na lata. Ten uniwersalny model będzie pasował absolutnie do wszystkiego - zestaw je tak Małgorzata Socha z czarną spódnicą midi, albo po prostu z twoimi ulubionymi jeansami.